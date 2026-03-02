В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты

После прошедшей атаки ВСУ по Черноморскому побережью в Геленджике сняли ограничительный режим на осуществление полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Аэропорт Геленджика закрыли на прием и выпуск судов днем 1 марта, запреты действовали в течение всего воскресенья и с утра понедельника.

Ограничения на полеты сняли в районе девяти часов утра, согласно информации Росавиации. Также открыт аэропорт Краснодара. В ведомстве подчеркнули, что временные запреты на прием и выпуск судов действовали для обеспечения безопасности.

София Моисеенко