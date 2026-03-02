На Ставрополье с начала года провели 51 процедуру ЭКО

В Ставропольском крае за два месяца 2026 года врачи провели 51 цикл экстракорпорального оплодотворения для жителей региона по полису обязательного медицинского страхования, сообщили в региональном минздраве.

Это часть более масштабной программы, по которой в 2026 году в регионе планируют выполнить 2145 процедур ЭКО, а в 2025м уже провели 2036 циклов, что позволило 321 женщине родить 347 детей.

Популярность ЭКО в крае растет уже много лет. В 2015 году по программе ОМС в Ставропольском крае выполнили 1092 цикла, к 2020 году этот показатель вырос до 1900, а в 2025м превысил 2000, что отмечают в Территориальном фонде ОМС региона. Финансирование программы ЭКО в 2025 году составило около 221 млн рублей, а в 2026 году планируется сохранить похожий или несколько более высокий объем ассигнований за счет средств ОМС.

ЭКО в Ставропольском крае проводят пять медицинских организаций: Ставропольский краевой клинический перинатальный центр, «Доктор Кит», «Эко Лайф», «ЦЕНТР ЭКО» и Ставропольский краевой клинический консультативнодиагностический центр. Жительница края может выбрать учреждение самостоятельно, а направление на процедуру выдает министерство здравоохранения, которое координирует работу программы по демографическим задачам губернатора.

Правом на ЭКО по ОМС могут воспользоваться не только официально зарегистрированные семьи, но и женщины, не состоящие в браке и не имеющие партнера, а также сожительствующие пары. В первом случае используется донорский материал, его стоимость пациентка оплачивает отдельно, а для партнеров нужно оформление согласия мужчины на медицинское вмешательство.

По данным Территориального фонда ОМС, чаще всего к ЭКО обращаются женщины в возрасте 30–40 лет, но среди пациенток есть и подростки младше 20 лет, и женщины старше 50 лет. Это показывает, что проблема бесплодия и позднего отцовства в регионе затрагивает довольно широкий демографический слой.

Министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов подчеркивает, что ЭКО не является гарантией беременности, а лишь существенно повышает её шансы при наличии медицинских показаний. Власти края рассматривают развитие программы ЭКО как один из ключевых инструментов сдерживания снижения рождаемости и улучшения демографических показателей региона.

Станислав Маслаков