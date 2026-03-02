Представленность политических партий в Башкирии за пять лет уменьшилась вдвое

К началу 2026 года в Башкирии имели регистрацию 17 региональных отделений политических партий, говорится в отчете Башстата о числе общественных объединений, партий и некоммерческих организаций.

По данным Центральной избирательной комиссии Башкирии, к началу прошлого года в Башкирии действовали отделения 22 партий. В течение года были ликвидированы отделения Партии дела, «Гражданской силы», «Российского общенародного союза», «Гражданской инициативы» и Партии роста. Новых политических объединений в 2025 году не появилось.

К 18 декабря 2025 года лидерами по числу членов были «Единая Россия» (109,6 тыс. человек), КПРФ (более 4,3 тыс. человек) и ЛДПР (около 4,3 тыс. человек).

К началу 2021 года в Башкирии существовали реготделения 33 политических партий.

Идэль Гумеров