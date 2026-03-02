На территорию хлебокомбината упали фрагменты БПЛА в Новороссийске

На территорию ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» в течение прошедшей ночи упали обломки беспилотника ВСУ. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на генерального директора комбината Юрия Медведева.

Руководитель НКХП заявил, что в результате падения фрагментов БПЛА повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Терминал осуществляет работу в штатном режиме.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в ходе атаки киевского режиме в Новороссийске повреждения получили 17 домов (восемь многоквартирных и девять частных) и детский сад. Ранены оказались пять человек, в настоящее время им оказывается медицинская помощь.

В Новороссийске введен режим ЧС в связи с произошедшей атакой.

София Моисеенко