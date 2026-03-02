Суд пересмотрит дело об увольнении главного госинспектора Россельхознадзора из Каневского района

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решения нижестоящих судов и направил на новое рассмотрение дело об увольнении главного государственного инспектора земельного надзора из Каневского района Краснодарского края. Изначально районный суд признал незаконным увольнение сотрудницы, обвиненной в неполном декларировании доходов, и обязал восстановить ее в должности, апелляция поддержала это решение.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сотрудница была уволена по решению Южного межрегионального управления Россельхознадзора за утрату доверия после выявления комиссии по урегулированию конфликта интересов недостоверных сведений о доходах. На заседании комиссии ее непосредственный руководитель отсутствовал, сославшись на недавнее назначение, что суды низшей инстанции сочли нарушением процедуры.

Кассационная инстанция не согласилась с такой оценкой. Судебная коллегия указала, что декларирование доходов не относится к обязательным требованиям служебного поведения, а участие руководителя в рассмотрении не предусмотрено законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Порядок увольнения был соблюден, а предыдущие решения отменены.

Дело возвращено на новое апелляционное рассмотрение в Краснодарский краевой суд.

Вячеслав Рыжков