Обломки БПЛА упали на территорию хлебокомбината в Новороссийске

В Новороссийске на территорию ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП, входит в группу ОЗК) упали обломки беспилотного летательного аппарата, сообщили «Интерфаксу» в компании. Генеральный директор предприятия Юрий Медведев отметил, что повреждений инфраструктуры не зафиксировано, терминал продолжает работу в штатном режиме.

Ночью 2 марта несколько городов Краснодарского края, включая Новороссийск, подверглись атаке БПЛА. По данным губернатора Вениамина Кондратьева, в Новороссийске пострадали восемь многоквартирных и девять частных домов, поврежден детский сад, пять человек получили ранения и получают медицинскую помощь. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

НКХП является одним из крупнейших глубоководных зерновых терминалов страны с общей емкостью хранения 250 тыс. т. Глубины причальной стенки позволяют принимать суда дедвейтом до 72 тыс. т.

Вячеслав Рыжков