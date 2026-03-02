При атаке ВСУ в Новороссийске пострадали пять человек и 17 домов

В Новороссийске зафиксировали серьезные повреждения инфраструктуры в результате ночной атаки ВСУ с 1 на 2 марта. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Согласно предварительным данным, в Новороссийске получили ранения пять человек, в настоящее время им оказывается медицинская помощь. На территории муниципалитета повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, ущерб также нанесен зданию детского сада.

В городе-герое ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с произошедшей массированной атакой. По информации Министерства обороны России, с 23:00 1 марта до 07:00 2 марта дежурные средства ПВО перехватили над акваторией Черного моря 67 вражеских беспилотников.

София Моисеенко