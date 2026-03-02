Всю ночь в Новороссийске отражали массированную атаку ВСУ

Тревога в Новороссийске действовала более семи часов. Об отмене сигнала мэр города Андрей Кравченко сообщил в 8 часов утра 2 марта.

Вечером 1 марта в Новороссийске объявили угрозу атаки безэкипажных катеров, жителей и гостей города призвали покинуть набережные и открытые пространства рядом с морем. Ближе к 21:00 в городе включили сирену и объявили тревогу из-за атаки беспилотников.

В течение ночи ограничивали движение на набережной от улицы Исаева до улицы Суворовская, перекрывали дороги в направлении Кабардинки из Новороссийска.

В полночь 2 марта Андрей Кравченко заявил о предварительном ущербе, нанесенном в результате налета ВСУ. На тот момент было известно, что обломки БПЛА попали в многоэтажный дом и повредили кровлю, позже выяснилось, что повреждения получили еще четыре дома. Фрагменты беспилотника попали в одну из квартир, один человек получил травмы и был доставлен в больницу.

Почти в 3 часа ночи мэр Новороссийска сообщил о повреждениях еще в двух МКД и пяти частных домах, по двум адресам при падении обломком БПЛА возникли возгорания. На базе школ в Южном и Восточном районах развернули пункты временного размещения. Отражение атаки БПЛА продолжалось с шести до семи часов утра.

София Моисеенко