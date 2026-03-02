В уральском городе планируют переделать газету «Режевская весть» в Rezh Today

Власти Режа (Свердловская область) обсуждают обновление газеты «Режевская весть» и создание на ее базе аналога Russia Today, главным редактором которого является Маргарита Симоньян, рассказал в интервью «Ъ-Урал» мэр Евгений Чепчугов. «Например, Rezh Today, который бы выпускал актуальные новости и привлекал большее количество читателей, нежели обычный официальный печатный орган администрации»,— пояснил градоначальник.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Чепчугов

Господин Чепчугов добавил, что городской газете также следует перенять стандарты журнала «Эксперт», который освещает темы экономики, науки и выпускает «материалы на злобу дня». «К этому хотелось бы подойти и с "Режевской вестью" и ее редактором Еленой Гороховой, это команда профессионалов»,— подчеркнул он.

Газета «Режевская весть» начала выходить под названием «Большевик» в апреле 1930 года, в 1953 году ее переименовали на «Правда коммунизма». С 1990 года издание стало носить название «Режевская весть», ее главным редактором была Татьяна Мерзлякова (сейчас.— уполномоченный по правам человека в Свердловской области). Как сказано на сайте издания, в 1992 году редакция газеты одной из первых в России выиграла американский гранд, получив компьютерное оборудование для выпуска газеты.

Евгений Чепчугов вступил в должность главы Режа в ноябре 2025 года после четырех попыток депутатов местной думы собрать кворум для рассмотрения вопроса об избрании мэра. Позже градоначальник заявил о необходимости покончить с «режевским политическим инфантилизмом» и призвал объединить усилия над городскими проектами по увеличению турпотока в пять раз, строительству студенческого кампуса и созданию эффективной системы теплоснабжения.

Подробнее о видении развития Режа — в интервью Евгения Чепчугова «Ъ-Урал».

Василий Алексеев