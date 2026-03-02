Более 120 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

В международном аэропорту Сочи после снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов фиксируются массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло, на утро 2 марта отложено более 120 вылетов и прилетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Ограничения вводились 1 марта в 13:41 мск и были отменены в 07:24 мск 2 марта. После возобновления работы аэропорт приступил к обслуживанию рейсов в порядке очередности.

По состоянию на 08:30 мск задерживались 64 рейса на вылет, в том числе 22 — в Москву, восемь — в Санкт-Петербург и четыре — в Екатеринбург. На прилет отложены 54 рейса, включая два из Владикавказа, шесть из Махачкалы и девять из Москвы.

Вячеслав Рыжков