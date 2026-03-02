Матч между «Сочи» и «Спартаком» перенесли из-за атаки БПЛА

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и московским «Спартаком» состоится 2 марта и начнется в 15:00 мск, сообщила пресс-служба турнира. Игра была перенесена с первоначальной даты из-за введенного в Сочи режима опасности от беспилотников.

«Спартак» после 18 матчей набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, «Сочи» с девятью очками находится на последней, 16-й строчке. 5 марта столичный клуб проведет первый полуфинальный матч «пути РПЛ» Кубка России с «Динамо».

Ранее из-за угрозы атаки БПЛА не был доигран матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и ЦСКА. Игра, стартовавшая 23 февраля с более чем часовым опозданием, была остановлена после первого периода. Доигровка состоится 11 марта в Москве. Подобная ситуация произошла в матче «Сочи» с нижегородским «Торпедо», где третьий период пришлось прервать на два часа.

Вячеслав Рыжков