Ижевчане смогут поучаствовать в разработке проекта Малиновского сквера

Жители Ижевска смогут поучаствовать в разработке проекта благоустройства Малиновского сквера и пруда на семинаре 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Малиновский сквер расположен в Ленинском районе столицы Удмуртии, на перекрестке Шабердинского тракта и улицы Джамбула.

«Для того, чтобы новое пространство стало современным, удобным и красивым, важно понять, каким хотят видеть это место жители города»,— говорится в сообщении. Горожане могут заполнить экспресс-опрос для предложения своих вариантов благоустройства.

Проектный семинар состоится в школе №60 в 18:30. На нем совместно с архитекторами жители выберут вариант обустройства сквера с максимально подходящей и доступной инфраструктурой. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться.

Напомним, также ижевчане могут принять участие в разработке «Арсенального квартала» — проектное обсуждение благоустройства района состоится уже 4 марта.