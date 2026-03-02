Двух жителей Красноярского края ждет суд за хищение 2 млн рублей у участника СВО

В горсуд Минусинска Красноярского края поступило дело о хищении денег у участника спецоперации. В этом преступлении обвиняются Максим Акулов и Александр Семин, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в октябре 2025 года они похитили у участника СВО мобильный телефон и перевели с его банковского счета более 2 млн руб. Следственные органы возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ, максимальная санкция — десять лет лишения свободы).

Как писал «Ъ-Сибирь», в Омске таксист украл 1 млн рублей у приехавшего на лечение участника СВО.

Илья Николаев