«Кандидаты все чаще отказываются рассматривать предложения о работе без медстраховки»

За последние два года число компаний, оформляющих полисы добровольного медстрахования (ДМС) для сотрудников, выросло более чем в 1,5 раза по сравнению с 2023-м, При этом общий охват населения частной страховкой остается низким — от 20 до 26%, пишут «Известия» со ссылкой на участников отрасли. Заместитель директора, руководитель блока медицинского страхования краснодарского филиала компании «АльфаСтрахование» Антон Ионцев рассказал «Ъ-Кубань», с чем связан рост спроса на ДМС и какова ситуация на Кубани.

Антон Ионцев

Фото: предоставлено автором

«Рост спроса на ДМС со стороны работодателей обусловлен комплексом факторов. Во-первых, полис добровольного медицинского страхования стал базовым элементом социального пакета. Кандидаты все чаще отказываются рассматривать предложения о работе без медицинской страховки, особенно представители поколения Z, что заставляет компании конкурировать за персонал через улучшение программ ДМС и расширение опций.

Во-вторых, увеличение количества клиник в малых городах стимулирует спрос на ДМС среди компаний малого и среднего бизнеса. Кроме того, снижение доступности и относительного качества государственной медицины также побуждает работодателей предоставлять сотрудникам добровольное медицинское страхование. При этом стоимость полиса ДМС с учетом медицинской инфляции выросла на 13%.

По итогам 2025 года Краснодарский край показал устойчивый рост на уровне более 30%. Основным драйвером развития выступил крупный и средний бизнес. Исследования подтверждают, что наличие полиса ДМС значительно повышает удовлетворенность сотрудников условиями труда. Согласно имеющимся данным, компании с развитыми программами медицинского страхования демонстрируют показатели лояльности и вовлеченности персонала на 25% выше среднего.

Однако, несмотря на активный рост корпоративного рынка ДМС, охват населения личным страхованием остается низким. Статистики по Краснодарскому краю нет, но, согласно данным ВЦИОМ за 2025 год, в целом по России полисы добровольного медицинского страхования есть у 21% граждан. Из них 11% получили страховку от работодателя, 7% оформили полис самостоятельно, а 3% — через партнерские программы.

Причины разные. Это и неразвитость рынка личного, розничного ДМС, и достаточно высокая стоимость полиса для массового потребителя, и привычка получать полис от работодателя, а не покупать самостоятельно».