«Уральские авиалинии» сообщили о задержках рейсов из-за ограничений в Сочи и Краснодаре

Из-за введенных 1 марта ограничений на использование воздушного пространства в аэропортах Сочи и Краснодара авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректировала расписание полетов на 2 марта. Часть рейсов за 1 марта была задержана, в том числе направления Москва (Домодедово) — Сочи, Сочи—Екатеринбург, Краснодар—Москва, а также рейсы в Самару, Челябинск и Стамбул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Несколько самолетов ушли на запасные аэродромы. Рейсы из Шарм-эль-Шейха в Сочи и из Москвы в Краснодар были перенаправлены в Грозный. Самолеты из Стамбула и Екатеринбурга, следовавшие в Сочи, приземлились в Махачкале. Часть рейсов, направлявшихся в Сочи и Краснодар из Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга, совершили посадку во Владикавказе.

В связи с уходами на запасные аэродромы и ожиданием открытия воздушного пространства были задержаны и последующие рейсы, включая чартер Сочи—Шарм-эль-Шейх, а также направления Стамбул—Екатеринбург и Санкт-Петербург—Сочи. Дополнительные задержки зафиксированы и по ряду рейсов за 2 марта, в том числе на маршрутах Москва—Сочи, Екатеринбург—Сочи, Самара—Сочи и Сочи—Челябинск.

В настоящее время аэропорт Сочи возобновил работу и приступил к отправке рейсов в порядке очередности. Пассажирам рекомендовано отслеживать статус вылетов на онлайн-табло аэропортов и официальном сайте перевозчика. Информация о расписании обновляется.

Вячеслав Рыжков