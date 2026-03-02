Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Новороссийске
В Новороссийске из-за атаки БПЛА в ночь на 2 марта пострадали как минимум три человека. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Травмы получили две женщины и мужчина, которые находились в одном из поврежденных обломками БПЛА частных домов. Их госпитализировали в городскую больницу. Им оказывают всю необходимую помощь.
Сигнал «Атака БПЛА» в городе отменили утром 2 марта. При этом угроза применения беспилотников сохраняется. Восстановлено движение общественного транспорта, отмененное ранее на фоне атаки.