В Новороссийске выключили сирены системы оповещения, угроза по БПЛА сохраняется

В Новороссийске отключены сирены системы оповещения, однако угроза атаки беспилотников сохраняется. Об этом сообщил глава города Андре Прошунин. Движение общественного транспорта возобновлено после временной приостановки, введенной до отмены сигнала об угрозе БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как ранее заявлял глава города, работа маршрутов общественного транспорта была прекращена до отмены сигнала атаки БПЛА. Также было перекрыто движение по трассе в сторону села Кабардинка. В городе продолжаются мероприятия по отражению атаки беспилотников.

Краснодарский край в ночь на 2 марта подвергся массированной атаке БПЛА. Сирены оповещения звучали в течение ночи в Сочи и Новороссийске. По предварительным данным, в Новороссийске повреждены несколько жилых домов. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

Вячеслав Рыжков