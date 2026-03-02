Рынок складов в Петербурге столкнулся с рекордным переизбытком площадей

Дефицит складских помещений в Петербурге и Ленобласти сменился противоположной тенденцией: к середине 2026 года объем свободных площадей может достигнуть рекордных за шесть лет значений, сообщает «Деловой Петербург».

По оценкам экспертов, валовой объем предложения составит от 420 до 723 тыс кв. м. с учетом новых спекулятивных складов, прямой вакансии и площадей в субаренду. Для поглощения такого объема может потребоваться до полутора лет.

Причины избытка — строительный бум последних лет (рекордные 0,97 млн м ввели в 2023 году) и оптимизация компаний, которые начали отказываться от излишков или сдавать склады в субаренду.

Сроки экспозиции складов выросли с месяца до 6–8 месяцев, арендаторы заняли выжидательную позицию. Ставки аренды уже снизились: если в 2024 году за склад класса А просили до 11 тыс. рублей за кв. м. в год, то сейчас цены упали до 9,5–10,5 тыс.

Эксперты не называют ситуацию критической: при вакансии в 10% рынок считается сбалансированным. Кроме того, обеспеченность складами в России (менее 0,4 м на человека) все еще в разы ниже, чем в США или Европе, что дает потенциал для долгосрочного роста.

Андрей Маркелов