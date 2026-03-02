Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске в результате атаки ВСУ повреждены еще семь домов

В Новороссийске в ходе массированной атаки ВСУ повреждения получили еще два многоквартирных дома и пять частных домовладений, сообщил глава города Андрей Кравченко. В зданиях выбило окна и повреждена кровля. По двум адресам возникли пожары, которые ликвидируют спасательные службы.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Для жителей Восточного внутригородского района открыли дополнительный пункт временного размещения на базе школы №32.

Ранее сообщалось о повреждении четырёх жилых домов и одном пострадавшем, который был госпитализирован.

Наталья Решетняк

