В Новороссийске БПЛА повредили еще семь домов, развернут ПВР

Новороссийск продолжает подвергаться массированной атаке со стороны ВСУ. По данным главы города Андрея Кравченко, на данный момент известно о повреждениях еще в двух многоквартирных домах и пяти частных домовладениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По предварительной информации, пострадавших нет. В зданиях повреждены окна и крыши. По двум адресам в результате возникли возгорания, их ликвидируют. По предварительной информации, пострадавших нет»,— написал Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Для жителей Восточного внутригородского района развернут еще один пункт временного размещения — на базе школы №32. Туда уже направляются жильцы пострадавших частных домовладений.

«Уважаемые жители и гости города-героя! Отражение атак продолжается, сохраняйте спокойствие и соблюдайте меры безопасности, — обратился к гражданам Андрей Кравченко. — В случае обнаружения обломков беспилотников отойдите на безопасное расстояние и наберите телефон оперативных служб – 112».

Ранее сообщалось о повреждении четырех жилых домов и одном пострадавшем, который был госпитализирован.

Наталья Решетняк