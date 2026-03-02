В Новороссийске звучит сирена из-за атаки безэкипажных катеров
В Новороссийске по береговой линии звучит сирена в связи с атакой безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», — написал господин Кравченко в своем Telegram-канале.
В течение нескольких часов в городе также продолжается отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Ранее мэр информировал о последствиях ударов дронов — повреждения получили четыре жилых дома. Есть один пострадавший, он госпитализирован в Городскую больницу.
Жителей и гостей города призывают соблюдать меры безопасности, не подходить к окнам и следовать указаниям оперативных служб.