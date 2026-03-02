Движение по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение транспортных средств по Крымскому мосту временно перекрыли в 1:47 2 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативно центра, который отслеживает ситуацию на подъездах к объекту.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов просят сохранять спокойствие и следовать требованиям сотрудников транспортной безопасности.
В это же время на территории Краснодарского края объявили ракетную опасность.
UPD: в 02:19 движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено