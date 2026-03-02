Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность

На территории всего Краснодарского края объявлена ракетная опасность. Соответствующее предупреждение распространила система РСЧС. В сообщении подчеркивается, что существует угроза падения ракет.

Фото: https: / t.me / nvrskadm

Жителей и гостей региона призывают к максимальной бдительности и неукоснительному соблюдению правил безопасности.

Специалисты напоминают: при обнаружении обломков ракет категорически запрещено приближаться к ним. О любых подозрительных находках необходимо немедленно сообщать по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.

Наталья Решетняк

