На территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность

На территории всего Краснодарского края объявлена ракетная опасность. Соответствующее предупреждение распространила система РСЧС. В сообщении подчеркивается, что существует угроза падения ракет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / nvrskadm Фото: https: / t.me / nvrskadm

Жителей и гостей региона призывают к максимальной бдительности и неукоснительному соблюдению правил безопасности.

Специалисты напоминают: при обнаружении обломков ракет категорически запрещено приближаться к ним. О любых подозрительных находках необходимо немедленно сообщать по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.

Наталья Решетняк