В Новороссийске один человек пострадал при ударе дрона

В Новороссийске четыре жилых дома получили повреждения в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным главы города, в одном из многоквартирных домов фрагменты дрона попали в квартиру. Один человек пострадал и был доставлен в городскую больницу № 1 для получения медицинской помощи.

«На месте по всем адресам работают экстренные службы», — написал Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Глава города также сообщил жителям о развёртывании пункта временного размещения на базе школы № 29.

Наталья Решетняк

