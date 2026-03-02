В Новороссийске повреждены четыре дома в результате атаки БПЛА, есть раненый

В результате атаки киевского режима на Новороссийск, по предварительной информации, повреждения получили четыре жилых дома. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

По его данным, в одном из многоквартирных домов фрагменты беспилотника попали в квартиру. К сожалению, есть пострадавший — он был оперативно доставлен в Городскую больницу №1 для оказания необходимой медицинской помощи.

«На месте по всем адресам работают экстренные службы», — написал Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Глава города также проинформировал жителей, что на базе школы №29 развернут пункт временного размещения.

Наталья Решетняк