В Сочи вновь отражают атаку беспилотников

В Сочи вновь работает система противовоздушной обороны, идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава муниципалитета уточнил, что все службы переведены в режим максимальной готовности. Их деятельность координирует городской оперативный штаб.

«Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности», — обратился к жителям Андрей Прошунин. Он подчеркнул, что людям, проживающим возле береговой линии, категорически запрещено выходить на улицу. Рекомендуется находиться в помещениях без окон.

Власти также просят горожан и туристов воздержаться от фото- и видеосъемки работы средств ПВО, дронов и их фрагментов. Под запретом публикация в социальных сетях материалов о действиях специальных служб и защитных мерах на объектах.

Наталья Решетняк