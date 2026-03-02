В Сочи работает ПВО

В Сочи в настоящее время отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Глава города проинформировал, что все службы приведены в состояние максимальной готовности, их работу координирует городской оперативный штаб.

«Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности, — обратился к гражданам Андрей Прошунин. — Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления».

Жителей и гостей курорта просят воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы средств ПВО, беспилотников и их обломков, а также действий специальных и оперативных служб и средств защиты объектов атаки.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!» — добавил глава города.

Наталья Решетняк