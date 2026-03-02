В Сочи вновь объявлена угроза атаки БПЛА, мэр призвал жителей укрыться

На территории города Сочи вновь объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Атака украинских дронов на курорт продолжается в течение всего дня 1 марта. В связи с сохраняющейся опасностью глава города обратился к жителям и гостям курорта с настоятельной просьбой неукоснительно соблюдать правила безопасности.

«Если вы находитесь дома: не подходите к окнам, укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещении без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал господин Прошунин в своем Telegram-канале.

Тем, кто оказался на улице, мэр рекомендовал немедленно укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. Для укрытия также можно использовать подвалы, цокольные помещения, тоннели, подземные переходы и парковки.

Андрей Прошунин особо предупредил об опасности использования автомобиля в качестве укрытия, а также о недопустимости прятаться у стен многоквартирных домов.

Кроме того, глава города призвал граждан сохранять спокойствие и воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы систем ПВО, беспилотников и их обломков, а также деятельности специальных и оперативных служб и средств защиты объектов.

«Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!» — добавил мэр, напомнив телефон оперативных служб 112.

Наталья Решетняк