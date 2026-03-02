В Новороссийске отражают атаку дронов, поврежден жилой дом
В Новороссийске продолжают отражать атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Андрей Кравченко. В результате падения обломков дрона повреждена кровля одного из многоэтажных жилых домов. По предварительным данным, никто из жильцов не пострадал.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
На месте происшествия работают специальные и экстренные службы, написал Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Мэр также проинформировал горожан о том, что при необходимости на базе школы №29 развернут пункт временного размещения.
Власти призывают новороссийцев не приближаться к окнам, пройти в помещения с глухими стенами и не публиковать в сети кадры работы средств ПВО.