В Новороссийске отражают атаку дронов, поврежден жилой дом

В Новороссийске продолжают отражать атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Андрей Кравченко. В результате падения обломков дрона повреждена кровля одного из многоэтажных жилых домов. По предварительным данным, никто из жильцов не пострадал.

На месте происшествия работают специальные и экстренные службы, написал Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Мэр также проинформировал горожан о том, что при необходимости на базе школы №29 развернут пункт временного размещения.

Власти призывают новороссийцев не приближаться к окнам, пройти в помещения с глухими стенами и не публиковать в сети кадры работы средств ПВО.

Наталья Решетняк