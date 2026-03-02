В Новороссийске обломки дрона повредили кровлю многоэтажки

В Новороссийске продолжают отражать атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

По его данным, в результате падения обломков беспилотника повреждена кровля одного из многоэтажных жилых домов. По предварительным данным, никто из жильцов не пострадал.

«На месте работают специальные и экстренные службы», — написал господин Кравченко в своем Telegram-канале.

Глава города также проинформировал жителей о том, что в случае необходимости на базе школы №29 будет развернут пункт временного размещения. Граждане, которым требуется временное убежище, смогут обратиться туда за помощью.

Власти призывают новороссийцев не приближаться к окнам, пройти в помещения с глухими стенами, и не публиковать в сети кадры работы средств ПВО и последствий атак.

Наталья Решетняк