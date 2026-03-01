Хор Турецкого, спектакль о Людмиле Гурченко и шоу Запашных

В Ярославле в период с 2 по 8 марта выступят хор Турецкого, народный артист России Александр Малинин, заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов, испанский музыкант Анхель Онтальва, стендап-комик Виктор Комаров, состоятся спектакли «Наедине» с Викторией Исаковой, «Онегин» с заслуженным артистом России Дмитрием Аксеновым, показ постановки о судьбе Людмилы Гурченко, шоу с участием Запашных. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт Ярославского цирка Фото: Официальный сайт Ярославского цирка

Концерты

3 марта в КЗЦ «Миллениум» выступит хор Турецкого. Концерт «Вам, любимые!» посвящен Международному женскому дню. Музыканты исполнят баллады о любви и мировые хиты в эксклюзивных аранжировках. Начало в 19:00, цена билетов — от 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хор Турецкого

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Хор Турецкого

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

3 марта в Ярославской государственной филармонии выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Солистка — Елена Таросян (скрипка), дирижер — Олег Худяков. В программе: П. Чайковский Концерт для скрипки с оркестром, ре мажор, соч. 35; С. Рахманинов Симфония № 2, ми минор, соч. 27. Начало в 18:00, цена билетов — от 1 тыс. руб.

5 марта во Дворце молодежи выступит Виктор Комаров, участник проекта «Stand Up на ТНТ», со стендап-концертом «Живьем!». Начало в 19:00, цена билетов — от 1,6 тыс. руб.

5 марта с концертом «Истории любви» выступит заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов. В программе: Э. ди Капуа, Дж. Капурро «O, sole mio», Р. Фальво, Э. Фуско «Скажите, девушки», Дж. Месколи, В. Паллавичини «Amore, scuzami» и другие. Атмосферу вечера поддержит «Филармоник-Бэнд» под управлением Михаила Бушуева. Начало в 18:30, цена билетов — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тамара Ломджария и Дмитрий Притула

Фото: Ярославский художественный музей Тамара Ломджария и Дмитрий Притула

Фото: Ярославский художественный музей

6 марта в Губернаторском доме Ярославского художественного музея состоится концерт «Музыка радости и любви» в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов Тамары Ломджария (сопрано) и Дмитрия Притулы (классическая гитара). Певица исполнит любовные и радостные, воинственные и драматичные арии и мадригалы Вивальди, Монтеверди, Генделя и Росси. Начало в 18:00, цена билетов — 800 руб.

7 марта в Ярославском планетарии состоится концерт испанского музыканта Анхеля Онтальвы «Полет Валентины». Мероприятие приурочено к Международному женскому дню и посвящено первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. В программе: сольная программа авторской музыки, полнокупольная визуализация «Полет Валентины». Начало в 19:00, цена билета — 1,6 тыс. руб.

8 марта на сцене КЗЦ «Миллениум» выступит народный артист России Александр Малинин. Концерт посвящен Международному женскому дню, поэтому артист исполнит романсы. Начало в 18:00, цена билетов — от 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Малинин (в центре) с супругой Эммой (справа) и дочерью Устиньей (слева) на балу

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Малинин (в центре) с супругой Эммой (справа) и дочерью Устиньей (слева) на балу

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

8 марта в областном Доме актера пройдет концерт «Букет весенних мелодий». В исполнении Дианы Кубасовой (вокал), Сергея Кузнецова (саксофон, вокал), Антона Васильева (вокал, фортепиано), Дмитрия Денисова (контрабас), Сергея Терентьева (барабаны) прозвучат трогательные произведения о любви. Начало в 19:00, цена билета — от 900 руб.

Спектакли

4 марта в КЗЦ «Миллениум» пройдет спектакль «Наедине» с участием актрис Виктории Исаковой, Марьяны Спивак и Татьяны Бабенковой. В основе спектакля три женских истории, три сломанных судьбы, три исповеди, рассказанные в форме монолога. Актрисы не стремятся полностью сжиться со своими героинями, а скорее рассказывают о них, с юмором, в игровом, ироничном ключе. Начало в 19:00, цена билетов — от 2,4 тыс. руб.

6 марта в областном Доме актера пройдет моноспектакль «Онегин» с заслуженным артистом России Дмитрием Аксеновым. «Это не просто пересказ классического сюжета. Это живой, эмоциональный разговор с залом. Перед зрителем оживают светские балы и тихие признания, дуэль и роковая встреча спустя годы. Один актер и целая галерея характеров. Один вечер и целая жизнь, прожитая на сцене»,— анонсируют в Доме актера. Начало в 19:00, цена билетов — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "№13"

Фото: Ярославский ТЮЗ Спектакль "№13"

Фото: Ярославский ТЮЗ

7 марта в Ярославском театре юного зрителя покажут комедию «№13». События разворачиваются в отеле, где решил отдохнуть депутат Ричард Уилли. Шикарный номер и молодая любовница предрекали чудесный вечер. Но легкая интрижка превратилась в жутковатую фантасмагорию с ожившим трупом, ревнивым супругом и официантом-потрошителем. Начало в 18:00, цена билета — от 600 руб.

7 марта в областном Доме актера покажут спектакль о судьбе Людмилы Гурченко, созданный по мемуарам «Мое взрослое детство» и «Аплодисменты». В главной роли — Влада Заика. Через слово, музыку и песни актриса бережно воссоздаст образ великой артистки и ее непростой путь: война, оглушительная слава, годы забвения, возвращение и всенародная любовь. Начало в 19:00, цена билета — от 1 тыс. руб.

С 7 марта в Ярославском цирке начнут показывать шоу «И100тория» с участием братьев Эдгарда и Аскольда Запашных. Постановка создана к 100-летию российского цирка и включает в себя лучшие традиции манежа и современные технологии. Зрители увидят, как менялось цирковое искусство — от деревянных арен до световых шоу. Цена билетов — от 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шоу Запашных

Фото: Официальный сайт Ярославского цирка Шоу Запашных

Фото: Официальный сайт Ярославского цирка

8 марта в концертном зале «Вознесенский» состоится спектакль-концерт «Я, Высоцкий Владимир». Исполнители — заслуженные артисты России Любовь Чиркова и Валерий Черняев. Артисты не ставят перед собой цель сыграть Высоцкого и Марину Влади, автора книги «Владимир или Прерванный полет». Но в их сценическом диалоге, созданном из воспоминаний Марины Влади, песен Высоцкого, его стихов, возникают живые образы двух талантливейших людей, сложные отношения которых навсегда остались тайной. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб., начало в 19:00.

Выставки и встречи

5 марта в Губернаторском доме состоится арт-медиация «Женские образы XVIII – начала ХХ века» в коллекции музея». Гости узнают секреты картины «Неизвестная» Ивана Крамского, вспомнят повесть «Пиковая дама» Александра Пушкина и станут участниками диалога о балах и моде XIX века. Завершится арт-медиация просмотром фильма из медиатеки Русского музея. Цена билета — 500 руб., начало в 15:30.

С 5 марта в Музее истории города Ярославля имени В.Г. Извекова будет работать выставка «Археология в 3D», где будут представлены точные копии археологических находок, созданные в рамках исследовательского проекта «Демарх». Среди представленных предметов — копии артефактов, оригиналы которых можно увидеть в музеях Ярославля, Рыбинска и Ростова Великого. Посещение – по билету в экспозицию «История Ярославля», цена — 100-200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей истории города Ярославля Фото: Музей истории города Ярославля

7 марта в Музее истории города Ярославля состоится лекция «Философия любви в поэзии трубадуров». Научный сотрудник Даниил Зубов погрузит слушателей в мир поэзии высокого Средневековья. Участники узнают о судьбах наиболее ярких трубадуров эпохи, соприкоснутся с их творческим наследием, а также получат возможность с новой стороны рассмотреть культуру Средневековья. Начало в 15:00, цена билета — 220 руб.

7 марта в Ярославском музее-заповеднике на выставке «ЯрмаНка» пройдет экскурсия «Подарок для мамы: прогулка по ярмарке XIX века». Участники познакомятся с купеческой дочкой, которая проведет по торговым рядам, и узнают, как пекли медовые пряники, какие товары предлагала заморская лавка и как развлекали гостей на ярмарках. Начало в 15:00, цена билета — 300 руб.

Кино

В кино состоялась премьера фильма «Спасти бессмертного». Согласно сюжету, 20-летний блогер-экстремал живет так, словно он бессмертен. Но неожиданно оказывается в загадочной петле времени, выбраться из которой невозможно. Спасти его может только боец, погибший 80 лет назад — но после того, как парень из будущего поможет солдату обрести бессмертие. Прообраз солдата — Мендыш Омуралиев из Киргизии, погибший в 1942 году в Ржевской битве. Поисковики обнаружили и отправили его останки на родину, где героя похоронили со всеми воинскими почестями. В главных ролях: Михаил Медалин, Кымбатбек Алимжанов, Игорь Денисов и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кинопоиск, скриншот трейлера фильма «Спасти бессмертного» Фото: Кинопоиск, скриншот трейлера фильма «Спасти бессмертного»

Также в прокате комедийный боевик «Человек, который смеется». Это история о популярном актере Дмитрии, который получает предложение сыграть киллера в криминальной драме о 90-х. На съемках его ранят выстрелом дробью, и после операции он уже готов вернуться к работе, но сталкивается с побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. В ролях: Евгений Цыганов, Степан Девонин, Сергей Гармаш и другие.