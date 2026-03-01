Главные новости за неделю 23 февраля — 1 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Следствие возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте после поджога АЗС на улице Савушкина. По подозрению в совершении преступления задержана несовершеннолетняя девушка.

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук скончалась на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом в соцсетях рассказала ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук. Причина смерти госпожи Шевчук, сыгравшей роль Риты Овсяниной в картине «А зори здесь тихие», не сообщается.

Исполняющим полномочия главы города Череповца назначен Андрей Накрошаев. Соответствующее постановление было подписано губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым.

В Петербурге задержали руководителя филиала компании «Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил РФ» Евгения Григорькина. По версии следствия, с июня 2024 года по октябрь 2025 года фигурант получил от представителей ООО «Арчеда» 15 млн рублей.

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский может стать главным кандидатом в списке партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу от Петербурга. Кандидатура господина Бельского рассматривается как наиболее привлекательная с учетом его публичной должности и тесной связи с губернатором города Александром Бегловым.

Востоковеда из Петербурга Андрея Ланькова задержали в Риге во время лекции о Северной Корее, сообщили организаторы мероприятия и сам ученый. Власти Латвии внесли историка в черный список, после чего депортировали его в Эстонию.

На бывшем молокозаводе в Кингисеппе запустят пивоварню: реконструкцию объекта на проспекте Карла Маркса, 62, завершила компания «Дельта», являющаяся дочерним предприятием «Василеостровской пивоварни». Госстройнадзор уже выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Президент России Владимир Путин провел встречу с художественным руководителем и гендиректором Мариинского театра, гендиректором Большого театра России Валерием Гергиевым. В ходе беседы руководитель двух театров предложил создать в Москве и Петербурге культурные кварталы.

В Мурманской области согласовали программу реновации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и гарнизонов в Мурманской области на 2027–2030 годы. Общий объем финансирования на этот период составит 31,8 млрд рублей.

Под автомобиль высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ в Санкт-Петербурге заложили бомбу. Взрывное устройство обезвредили, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Силовики выяснили, что фигуранты вступили в переписку с представителем украинских спецслужб в мессенджере Telegram.

Холдинг «АГР» и китайская компания Defetoo вывели на финальную стадию проект по созданию нового автозавода в Шушарах. Партнеры уже завершили техническое перевооружение площадки, приобретенной в 2024 году.

Петроградский районный суд признал трэш-стримера Юрия Кузнецова, известного как Кузнецовский или Эль Капитан, виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и приговорил к 10,5 года отбывания наказания в колонии строгого режима. Он хранил в квартире на улице Пионерской более семьи граммов мефедрона.

Министерство культуры РФ подало иск на 1,25 млрд рублей к экс-подрядчику по контракту на реконструкцию здания Биржи на стрелке Васильевского острова — «РСК-Ренессанс». В начале текущего года стало известно, что министерство расторгло контракт на сумму 1,39 млрд рублей, который был заключен еще в 2024 году.

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с оперативниками уголовного розыска ГУ МВД задержали предполагаемых участников преступной группы, которая вымогала деньги у предпринимателя, представляясь сотрудниками ФСБ. В ходе обысков у подозреваемых изъяли поддельные удостоверения силовых структур, более 10 кг наркотиков, огнестрельное оружие, боеприпасы, наличные деньги и оргтехнику.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин предложил использовать беспилотники, чтобы выявлять проведение незаконных экскурсий по крышам и привлекать нарушителей к ответственности. Свою идею он представил в ходе заседания по обсуждению итогов деятельности Государственной административно-технической инспекции за прошедший год.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил на пост главы комитета по контролю за имуществом Михаила Сергеева. Прежде он был первым заместителем председателя ККИ, был врио главы структуры Смольного.

В отношении Артема Фаустова — одного из создателей книжного магазина «Все свободны», расположенного на улице Некрасова в Санкт-Петербурге, — составили административный протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений; международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России).

Резиденты Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в 2025 году вложили в развитие своих предприятий свыше 38 млрд рублей — на 78% больше, чем годом ранее. Наибольший объем инвестиций, по данным городских властей, обеспечили компании фармкластера «Биокад» и «Фармасинтез-Норд».

Первый вестибюль станции метро «Театральная» в Петербурге планируют ввести в эксплуатацию к 2030 году. К этому сроку откроют выход на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов — на месте Дома быта.

Полиция провела масштабный рейд в 13 магазинах «Перекресток». Сотрудники правопорядка доставили в отделы 149 человек, из которых 53 оказались иностранными гражданами.

В Саду Милосердия состоялось торжественное открытие четырехметрового бронзового монумента, посвященного врачам и пациентам, ушедшим из жизни в период пандемии коронавируса.

Санкт-Петербург выбран городом для проведения съезда партии «Новые люди». Он пройдет 5 марта.