Главные новости за неделю с 23 февраля по 1 марта. Кавказ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о планах превратить аэропорт Минеральных Вод в международный хаб с рейсами в Азию и Южную Америку.

Эксперты Северо-Кавказского федерального университета зафиксировали ускоренный рост малого и среднего предпринимательства в СКФО, но отметили, что округ по-прежнему остается в числе последних в России по числу субъектов МСП на душу населения.

По поручению Владимира Путина в селе Ботлих в Дагестане появится крупный физкультурно-оздоровительный комплекс. В Ботлихе планируется построить полноценный плавательный бассейн и универсальный спортивный зал. Комплекс откроют к концу 2027 года.

Банки удвоили кредитную активность бизнеса Ставропольского края: за 2025 год они выдали компаниям и предпринимателям более 503 млрд руб., что на 36% превышает показатель 2024 года. К 1 января 2026 года общий кредитный портфель превысил 584 млрд руб. с ростом на 47,3% за год.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Махачкалы, осужденного за хранение взрывчатого вещества, повлекшее гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Срок наказания подсудимому увеличен до 8,5 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

В Ставрополе на 58% завершено строительство нового блока приемного отделения городской клинической больницы скорой помощи. Об этом сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Более 230 млн руб. перечислили самозанятые в бюджет Северной Осетии в 2025 году. В 2021 году объем поступлений составлял 14 млн руб., в 2022 — 40,3 млн, в 2023 — 80,6 млн, а в 2024 году бюджет республики получил 137 млн руб.

В Ставрополе на регулируемый тариф планируется перевести 22 автобусных маршрута. Речь идет как о городских, так и о дачных маршрутах.

Глава Дагестана Сергей Меликов похвалил махачкалинское «Динамо» за победу над казанским «Рубином» в первом официальном матче года. Об этом руководитель республики сообщил в своем telegram-канале.