На Ставрополье «Ростовский бройлер» оштрафован за мясо с сальмонеллой

Арбитражный суд оштрафовал компанию «Ростовский бройлер» после обнаружения сальмонеллы в мясе птицы в магазине и на производстве в Ставропольском крае. С иском выступило Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Решение опубликовано на сайте «Мой арбитр».

Из материалов дела следует, осенью 2025 года специалисты обнаружили сальмонеллу в тушке цыпленка-бройлера в магазине «Чижик» в Невинномысске. Также зафиксировали несоответствие по показателям мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

В октябре 2025 года сотрудники взяли дополнительную пробу в производственном цехе «МАГАГРОТОРГ» в Ставрополе в ДСНТ «Октябрьское». Проверка была связана со случаем сальмонеллеза в детском образовательном учреждении. Лаборатория повторно выявила сальмонеллу в тушке цыпленка-бройлера.

Компания повторно нарушила технические регламенты, что стало основанием для составления административного протокола.

Валентина Любашенко