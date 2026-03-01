ХК «Сочи» переиграл «Торпедо»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду оказался сильнее «Торпедо» из Нижнего Новгорода в матче 60-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 5:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Первый период получился достаточно равным, обоюдоострым. Моменты были как у одной, так и у другой команды. На 17-й минуте своим шансом в большинстве воспользовался канадский нападающий «черноморцев» Уильям Биттен. Во втором отрезке нижегородцы всерьез взялись за дело, но на пути шайбы вставали Павел Хомченко и оборона южан. Лишь на 45-й минуте «Торпедо» восстановило равновесие благодаря точному броску Шейна Принса. Затем при счете 1:1 встреча была прервана из-за угрозы атаки БПЛА и возобновилась спустя два часа.

На 47-й минуте гостей подвело удаление Александра Яремчука. Численным преимуществом южане воспользовались усилиями Тимура Хафизова. Меньше чем через две минуты отличился нападающий «Сочи» Макс Эллис уже в равных составах. Незадолго до финальной сирены по результативному броску нанесли Тимур Хафизов и Сергей Попов. В итоге — победа «Сочи» со счетом 5:1.

После 59 матчей южане имеют в активе 42 балла и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 4-го марта сыграют на своем льду против ярославского «Локомотива». Будущий соперник с 87 очками занимает первое место в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев