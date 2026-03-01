На запасные аэродромы Северного Кавказа перенаправили 14 авиарейсов

Аэропорт Краснодара временно прекратил прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

В результате ограничений экипажи 14 рейсов приняли решение уйти на запасные аэродромы в Ставрополь, Минеральные Воды, Сочи, Грозный, Нальчик, Владикавказ, Назрань и Ереван.

«С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. Все службы аэропорта готовы к обслуживанию пассажиров и воздушных судов после снятия ограничений», — говорится в сообщении.

По сообщению ведомства, «Росавиация» ввела временные ограничения в аэропорту Краснодара 1 марта в 10:57 по московскому времени для обеспечения безопасности пассажиров. Позднее аналогичные меры были введены в аэропортах Геленджика и Сочи.

В настоящее время в Сочи, Геленджике и Туапсинском округе сохраняется опасность атаки беспилотников. В Новороссийске также объявлена угроза применения безэкипажных катеров.

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на предоставление услуг в период задержек рейсов в аэропортах Краснодарского края.

Валентина Любашенко