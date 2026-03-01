В Новороссийске действует угроза применения БЭКов
На территории Новороссийска объявили угрозу применения безэкипажных катеров. Об этом сообщает глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба ФТ Сириус
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал глава города в соцсетях.
Также жителям первой береговой линии рекомендовано не находиться на открытом пространстве возле моря.
Глава города попросил сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.