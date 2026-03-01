В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга со льда Финского залива спасли 230 рыбаков-любителей. Среди них было четверо детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

У них не было возможности вернуться из-за образовавшейся трещины. Всех рыбаков доставили на берег. Мониторинг акватории Финского залива продолжается.

Спасательную операцию провели сотрудники Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России и поисково-спасательной службы Петербурга. Для этого использовали катера на воздушной подушке.

Татьяна Титаева