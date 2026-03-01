обновлено 18:05
Матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо» прервали из-за угрозы БПЛА
Матч регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и нижегородским «Торпедо» прервали из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
Фото: ХК «Сочи»
Игру остановили в ходе третьего периода при равном счете 1:1. Болельщиков попросили покинуть трибуны арены.
«Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу»,— говорится в сообщении сочинского клуба в Telegram-канале.
UPD: по данным на 18:00, матч возобновлен.
