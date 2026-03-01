обновлено 16:24
В Новороссийске отражают атаку БПЛА
В Новороссийске идет отражение атаки БПЛА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Кравченко.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Все службы города приведены в состояние максимальной готовности. Жителей и гостей города просят отойти от окон и спрятаться в помещении со сплошными стенами.
Глава города также напомнил о запрете на съемку и публикацию фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работы специальных и оперативных служб в социальные сети.
UPD: сирены на территории города выключили в 16:23 мск.