В Новороссийске отражают атаку БПЛА

В Новороссийске идет отражение атаки БПЛА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Все службы города приведены в состояние максимальной готовности. Жителей и гостей города просят отойти от окон и спрятаться в помещении со сплошными стенами.

Глава города также напомнил о запрете на съемку и публикацию фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работы специальных и оперативных служб в социальные сети.

UPD: сирены на территории города выключили в 16:23 мск.

Алина Зорина