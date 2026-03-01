Два человека погибло при пожаре в доме в Сланцевском районе
Пожар в одноэтажном доме в населенном пункте Большие Поля в Ленинградской области закончился гибелью двух человек. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области
В доме размером 5Х10 метров загорелась комната площадью 12 кв. м. С возгоранием боролся личный состав 145-й пожарной части Сланцевского отряда (ГКУ «Леноблпожспас»).
В результате происшествия погибло два человека. Причины и обстоятельства пожара выясняются дознавателями МЧС России.