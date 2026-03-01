Матч «Сочи» — «Спартак» могут перенести из-за угрозы БПЛА

Российская премьер-лига может перенести матч 19-го тура между «Сочи» и московским «Спартаком» из-за объявленной в городе беспилотной опасности. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

«По согласованию с координационным штабом и с основным вещателем, возможно, будет изменено время начала матча 19-го тура Мир РПЛ "Сочи" — "Спартак". О решении сообщим дополнительно»,— сообщили в РПЛ.

Стартовый свисток матча «Сочи» — «Спартак» запланирован на 16:30 мск.

«Ъ-Сочи» писал, что угроза атаки БПЛА объявлена на территории города. Работает система ПВО.

Алина Зорина