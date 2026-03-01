Футбольный матч «Черноморец» против «Торпедо» в Новороссийске пройдет без зрителей

В связи с сохранением опасности применения БПЛА, сегодняшний матч футбольных команд «Черноморец» и «Торпедо» пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба новороссийского клуба в своем Telegram-канале.

«Следить за игрой можно будет в онлайн-трансляции. Начало встречи не изменилось — стартовый свисток прозвучит в 15:30», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что футбольный матч перенесли из-за объявленной ранее беспилотной опасности.

Алина Зорина