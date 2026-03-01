В Геленджике объявлена беспилотная опасность

На территории Геленджика объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«Сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких», — отметил мэр.

«Ъ-Новороссийск» писал, что в Новороссийске второй раз за день звучит сирена — сигнал «Внимание всем». На город идет атака БПЛА. Также в аэропорту Геленджика действует временное ограничение на полеты.

Алина Зорина