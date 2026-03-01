В Новороссийске снова звучит сирена

В Новороссийске второй раз за день звучит сирена — сигнал «Внимание всем». На город идет атака БПЛА. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Глава Новороссийска просит жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в его социальных сетях, а также на официальном сайте администрации, на радио «Новая Россия» (104 ФМ) и на телеканале «Новороссийск».

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», — подчеркнул Андрей Прошунин.

Ранее сирена звучала в городе около 11:44 мск. Также сообщалось, что в аэропорту Геленджика действует временное ограничение на полеты.

Алина Зорина