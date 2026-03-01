В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников
Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников на территории курортного города.
Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ
Жителям, находящимся дома, рекомендовано отойти от окон и укрыться в комнатах со сплошными стенами. Горожанам на улице следует перейти в подземный переход, подземную парковку или на цокольный этаж ближайшего здания. Использовать автомобили в качестве укрытий нельзя.
Андрей Прошунин также напомнил о запрете съемки и публикации фото- и видеоматериалов отражения атаки дронов, работы систем защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальных сетях.