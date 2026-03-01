В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Сочи. Работает система ПВО. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Гражданам, находящимся дома, необходимо отойти от окон, укрыться в комнатах со сплошными стенами. Жителям, которые находятся на улице, требуется перейти в подземный переход, подземную парковку или на цокольный этаж ближайшего здания. В качестве укрытий запрещается использовать автомобили.

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб»,— отметил мэр.

Глава города также напомнил жителям о запрете снимать и публиковать фото и видео отражения атаки беспилотников, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальных сетях.

Алина Зорина