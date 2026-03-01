В аэропорту Сочи введены ограничения на полеты

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. После их снятия все службы аэропорта готовы к работе. Обо всех изменениях пассажиров проинформируют авиакомпании.

Граждан просят с уважением относиться к окружающим и не занимать сиденья вещами и багажом, а также уступать места женщинам, пожилым и детям. В терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, рядом с санузлами расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Актуальную информацию ожидающие могут узнать у авиакомпании, на онлайн-табло или в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Алина Зорина