В аэропорту Сочи введены ограничения на полеты
Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
Фото: «Ъ-Кубань»
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. После их снятия все службы аэропорта готовы к работе. Обо всех изменениях пассажиров проинформируют авиакомпании.
Граждан просят с уважением относиться к окружающим и не занимать сиденья вещами и багажом, а также уступать места женщинам, пожилым и детям. В терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, рядом с санузлами расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.
Актуальную информацию ожидающие могут узнать у авиакомпании, на онлайн-табло или в Telegram-боте @AerodinamikaBot.