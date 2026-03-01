Футбольный матч против ФК «Торпедо» в Новороссийске перенесен

В Новороссийске перенесли футбольный матч из-за объявленной ранее беспилотной опасности. Футбольные команды «Черноморец» и «Торпедо» встретятся в 15:30 мск. Об этом сообщает пресс-служба новороссийского клуба в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Из-за объявленной днем 1 марта беспилотной опасности на территории Новороссийска начало футбольного матча перенесли на полчаса. Ранее в городе были включены сирены. Сигнал атаки БПЛА отменили в 12:44 мск.

«Все планы, касающиеся сегодняшней встречи, в силе. Мы ждем вас на трибунах "Центрального"», — говорится в сообщении футбольного клуба.

Алина Зорина