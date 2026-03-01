Оборот общепита в Татарстане в 2025 году вырос на 7,5%

По итогам 2025 года оборот предприятий общественного питания в Татарстане достиг 97,3 млрд руб., увеличившись на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. При этом в 2024 году рост был более значительным — 8,8%. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на данные Татарстанстата.

Динамика по кварталам демонстрирует постепенное замедление: в первом квартале 2025 года рост к аналогичному периоду 2024 года составлял 9,7%, во втором — 8,5%, в третьем — 6,1%, в четвертом — 5,8%. Декабрь традиционно остается самым прибыльным месяцем: оборот вырос до 9,4 млрд руб. (+7,2% к декабрю 2024 года). При этом ноябрьские показатели (8,5 млрд) оказались ниже октябрьских (8,96 млрд), что может говорить о начале охлаждения потребительской активности до новогоднего сезона.

В целом по России оборот общепита в 2025 году вырос на 8,7% и составил 4,287 трлн руб. Расходы граждан на эту сферу увеличились на 17,8%.

Влас Северин